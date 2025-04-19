Paskalya Bayramı için bekleyiş başladı. Hıristiyanlığın en eski bayramı olarak bilinen Paskalya, İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanmaktadır. Dünya kiliselerinde Paskalya Bayram'ı, Diriliş Bayram'ı, Diriliş Pazarı veya Kıyam Yortusu olarak geçer. Peki, "Paskalya ne zaman? 2025 Paskalya Bayramı nedir, hangi gün?" İşte detaylar...