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        Pasinler Balı için coğrafi işaret başvurusu

        58 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum'dan "Pasinler Balı" için de başvuruda bulunuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:48
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        Pasinler Balı için başvuru
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        58 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum'dan bir ürün için daha başvuru yapıldı. Türk Patent ve Kurumu'na mahreç işaret almak adına bal ürün grubundan "Pasinler Balı" için müracaat edildi.

        İHA'nın haberine göre, başvuru, Erzurum'un Pasinler ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldı. Erzurum'dan son olarak eklenen Pasinler Balı ile birlikte 16 ürünün tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan onay beklediği belirtildi.

        Onay bekleyen ürünler ise şöyle: Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar, Peyniri Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Erzurum İspir Gobdini, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği ve Hınıs Köftesi.

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        Erzurum 58 coğrafi işaretli ürünüyle Gaziantep ve Konya'dan sonra listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

        Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

        Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor.

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