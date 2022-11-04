Kontrolden çıkan Çin roketi milyonların gündeminde yer aldı. Nereye düşeceği iki gündür merakla beklenen Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü. PASİFİK OKYANUSU NEREDE? Pasifik Okyausu Asya, Amerika ve Okyanusya kıtaları arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük okyanusu olması sebebiyle adına Pasifik Okyanusu denmiştir. Pasifik adını İspanya krallığı adına Dünya'yı dolaşan Portekizli denizci Ferdinand Magellan'dan almıştır.

179.7 milyon km² yüzölçümüne sahip olan bu okyanusun yüz ölçümü neredeyse Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun toplamı kadardır. En derin yeri 11.034 metre ile Mariana Çukuru olup burası aynı zamanda Dünya'daki en derin noktadır. En kalabalık ada Tahiti'dir.

Dünya üzerinde gerçekleşen depremlerin yüzde 90'ı, büyük depremlerin ise yüzde 80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşir. 708.000.000 km³ hacmi vardır ve kapladığı alan Dünya'daki toplam karaların alanından biraz daha büyüktür. Okyanusun 3.000-3.500 metreden daha derin her yerinde sıcaklık 2 °C derecenin altındadır. Pasifik Okyanusu'nun üzerinde bilinen 20.000 ada bulunmaktadır. Çevresinde bulunan Japonya, Endonezya ve Yeni Gine vb. volkanik adalara "ateş çemberi" denir.