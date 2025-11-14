Pasifik Holding talep toplama işlemleri 14 Kasım Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen Pasifik Holding, bireysele eşit olarak toplamda 4 milyar lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...