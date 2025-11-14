Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?

        Pasifik Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verir?

        Pasifik Holding, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşecek lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verdi? İşte Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.11.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.11.2025 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pasifik Holding talep toplama işlemleri 14 Kasım Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen Pasifik Holding, bireysele eşit olarak toplamda 4 milyar lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        • 2

          PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ TARİHLERİ

          Pasifik Holding 12 - 13 - 14 Kasım tarihlerinde halka arz edildi.

        • 3

          PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Pasifik Holding halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı.

        • 4

          PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil.

        • 5

          PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Pasifik Holding halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Pasifik Holding halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        • 6

          PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Pasifik Holding halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Habertürk Anasayfa