Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-1 yenilerek son 30 sezonun en kötü açılışlarına imza attı! 4 resmi deplasmanda maçında mağlup olan Kartal, ligde 5 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcularından Pascal Nouma, Trabzonspor ile oynanan maçın 2-0'a gelmesi sonrası kendisine ait sosyal medya hesabından isyan etti. Nouma, Twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' yaptı.