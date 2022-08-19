PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin;
- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
- Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
- Varsa eski pasaport
ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.
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