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Pasaport ücretlerine büyük zam iddiası! 4-10 yıllık pasaport 3 bin 103 lira... 2023 Pasaport cüzdan ve harç ücreti kaç TL olacak? ? Pasaport yenileme ve yeniden çıkartma ücreti ne kadar?

Pasaporta büyük zam iddiası! 4-10 yıllık pasaport 3 bin 103 lira... 2023 Pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport fiyatları, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında zamlanıyor. 2022 yılında %36 oranında zam alan pasaport ücretinin 4-10 yıllık bedeli 1478 TL olarak belirlendi. 2023 yılında ise pasaport cüzdan ve harç ücretine yüzde 100'ün üzerinde zam geleceği iddia edildi. İşte, 2022 güncel pasaport ücretleri...

19.08.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her yıl yeniden değerleme oranında zamlanan pasaport fiyatları geçerli olduğu süreye göre de farklılık gösteriyor. 2021 yılında 9,11 oalrak belirlenen yeniden değerleme oranı ile birlikte 2022 pasaport defter ve harç ücretleri yüzde 36 oranında zamlanmıştı. Önümüzdeki yıl pasaport fiyatlarına %100'ün üzerinde zam geleceği iddia edildi. İşte, 2023 pasaport cüzdan ve harç ücreti hakkında merak edilenler...

  • 2022 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Yüzde 36 yeniden değerleme oranının ardından;

    Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya yükseldi.

    6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

    1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

    2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

    3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

    4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükseldi.

  • 2023 PASAPORT HARÇ ÜCRETİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 arttı. Vergi, harç ve cezalar ÜFE oranına göre belirlenirken 2023 pasaport fiyatlarına %100'ün üzerinde zam geleceği iddia edildi. 

    Ağustos, Eylül ve Ekim ayları üretici enflasyonunun 0 olarak açıklanması durumunda bile yeniden değerleme oranının yüzde 110'u geçeceği tahmin ediliyor.

  • 2023 PASAPORT ZAMMI SONRASI NE KADAR OLACAK?

    Yeniden Değerleme Oranının 2023 yılında %110 olarak gerçekleşmesi durumunda 1 yıllık pasaport ücreti 945 TL'ye 4-10 yıllık pasaport bedeli ise 3 bin 103 liraya yükselecek.

  • PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    Umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin;

    - Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

    - Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

    - 2 adet biyometrik fotoğraf

    - Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

    - Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

    - Varsa eski pasaport

    ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.

     

    Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.

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