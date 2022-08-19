2023 PASAPORT HARÇ ÜCRETİNE ZAM GELECEK Mİ?

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 arttı. Vergi, harç ve cezalar ÜFE oranına göre belirlenirken 2023 pasaport fiyatlarına %100'ün üzerinde zam geleceği iddia edildi.

Ağustos, Eylül ve Ekim ayları üretici enflasyonunun 0 olarak açıklanması durumunda bile yeniden değerleme oranının yüzde 110'u geçeceği tahmin ediliyor.