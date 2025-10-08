Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta - Basketbol Haberleri

        Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak. Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Peki, THY Avrupa Ligi 3. hafta Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Giriş: 08.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:47
        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanında temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Partizan- Anadolu Efes maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, THY EuroLeague 3. hafta Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          PARTİZAN- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Partizan- Anadolu Efes maçı 9 Ekim Perşembe günü 21.30'da oynanacak.

          Belgrad Arena'da oynanacak zorlu müsabaka S Sport üzerinden yayınlanacak.

        • 3

          PARTİZAN- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 4

          SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

          Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

          Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

          Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

