Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta

Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanında temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Partizan- Anadolu Efes maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, THY EuroLeague 3. hafta Partizan- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...