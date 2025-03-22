Partizan: 65 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 30. haftasında Sırp ekibi Partizan, temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırladı. Müsabaka 65-97 lacivert-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes üst üse 4. galibiyetini aldı ve 16 galibiyete ulaştı. Üst üste 3. kez mağlup olan Partizan'ın ise 15 galibiyeti bulunuyor.

REKLAM advertisement1

PERİYOT SONUÇLARI 1. çeyrek: Partizan 18-24 Anadolu Efes 2. çeyrek: Partizan 33-54 Anadolu Efes 3. çeyrek: Partizan 45-73 Anadolu Efes