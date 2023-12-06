Partilerden peş peşe "asgari ücret" açıklaması: İki parti net rakam verdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde geri sayım sürerken Meclis'teki partilerden peş peşe açıklamalar geldi. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden rakam önerisi gelirken CHP ve BBP'den tek zam kararına muhalefet geldi. İşte partilerden gelen asgari ücret açıklaması...
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde partilerin teklifleri belli olmaya başladı. Gelcek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener rakam önerisinde bulunurken CHP ve BBP'den yılda tek zam kararına muhalefet geldi. İşte asgari ücretle ilgili merak edilen açıklamlar...
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DAVUTOĞLU'DAN 17 BİN TL ÖNERİSİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 17 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir." dedi.
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AKŞENER'DEN DE 17 BİN TL TEKLİFİ GELDİ
on olarak sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza, hiç olmazsa; büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da, mutlaka verilmelidir. Ez-cümle;iktidarın, yüzde 36’lık enflasyon hedefiyle uyumlu, gıda enflasyon tahmini; açlık sınırı tahminimiz ve yüzde 4’lük, asgari bir refah artışını esas aldığımızda; İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten; makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için, 17 bin lira; Temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete yılda tek zam yapılmasının yetersiz olacağına değindi.
İşte Taşıer'in açıklamasından öne çıkanlar:
17 bin 500 TL olabileceğinin konuşulduğunu aktaran Taşcıer, "Değil 17 bin 500 TL, 21 bin 500 TL olsa dahi, temmuz ayında ek bir artış yapılmayacağı da ifade edilmişken; TÜİK'in en pembe tablolarla, en Polyannacı bakışla yaptığı öngörülerle bile hesapladığınızda, yılın sonunda yine açlık sınırı altında kalacak bir ücret olacak.
Dolayısıyla bizim bir rakam söylememizin, bu iktidar devam ettiği sürece Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı enflasyon düzeninde hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü önemli olan ücretin kaç lira olduğundan ziyade, o ücretin alım gücünün ne olduğudur. Sokakta insanlara mikrofon uzatıldığında duyduğumuz şu oluyor; 'Maaşım artmasın; ama markette de şu fiyatlar artık yükselmesin.' İşte anlatmak istediğimiz şeyin vatandaşçası budur"
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BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunup tek zamma olan itirazını dile getirdi:
Temmuz ayında yapılan haksızlık ‘o zaman düzeltilsin, ocak ayı beklenmesin’ dedik ama maalesef ocak ayı beklendi. En azından ocak ayında hakkaniyetli bir artış yapılsın. Temmuz ayında alamadıkları yüzde 25 mutlaka ocak ayı zammının üzerine eklenmelidir. Bu şekilde en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyelerine getirilmelidir. Asgari ücretlilerimiz ile ilgili yine söyledik. Enflasyon artı bir refah payı verilmelidir. Asgari ücret enflasyonun yüzde 60-70 arası sürdüğü bir dönemde yılda bir kez tespit kararı alınırsa, burada asgari ücretli mağdur edilmiş olur. Bundan dolayıdır ki, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda iki kez yani ocak ve temmuz ayında tespit edilmeye devam edilmelidir. Pandeminin, sonrasında savaşların etkisiyle yükselen enflasyon dünyanın her yerinde ve her döneminde olduğu gibi en çok, ücretlileri ve alt gelir gruplarını etkiliyor. Zamlar ve asgari ücret belirlenirken; enflasyon, hayat pahalılığı, dolayısıyla asgari geçim endeksi belirleyici olmalıdır. Bu konuda bizim daha önce de bir önerimiz olmuştu. Tıpkı asgari ücret gibi bir asgari hane geçim rakamı belirlenmelidir. Kriz dönemlerinde yatırımlarda kısıtlamaya gidilmelidir ve vatandaşlarımız krizin olumsuz etkilerinden korunmalıdır.