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Parsık Mağarası, zengin damlataş oluşumu ve doğal klimasıyla kendine hayran bırakıyor

Kocaeli'de bulunan Parsık Mağarası, içinde barındırdığı zengin damlataş oluşumlarıyla ilgi çekiyor. İzmit merkeze 30, Başiskele'ye ise 20 kilometre uzaklıktaki mağara, doğal güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakıyor. Parsık Mağarası, doğal klimasıyla ilgi görüyor.

31.07.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Başiskele ilçesinin Aksığın Mahallesi'nde bulunan Parsık Mağarası, içinde barındırdığı zengin damlataş oluşumlarıyla ilgi çekiyor. İzmit merkeze 30, Başiskele'ye ise 20 kilometre uzaklıktaki mağara, doğal güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakıyor. Sarkıt, dikit, sütun ve soğan şekilli damlataşlar oluşumlarının bulunduğu mağara, yazın soğuk, kışın ise sıcak hava üretiyor.

  • "AMATÖR DOĞA GEZGİNLERİ TARAFINDAN BULUNDU"

    Yuvacık Barajı Havzasında irili ufaklı 6 mağara olduğunu, bu mağaraların amatör doğa gezginleri tarafından bulunduğunu ifade eden Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Gezmeye değer 3 mağara var. Bunların iki tanesi Beşkayalar Tabiat Parkında bulunuyor. İlki Soğukpınar Veysel Candan Mağarasıdır, bu mağaradan 100- 200 metre ilerinde sizi 8 metrelik bir şelale karşılıyor. 

  • Mağaradan Başiskele ve Gölcük’ün yukarı kesimlerine içme suyu sağlanıyor. Diğer mağara ise bu mağaranın 200 metre ilerisinde bulunan Cirbin Ali Mağarasıdır. Şu anda önünde bulunduğumuz ise Parsık Mağarası. Bu mağara Aksığın ve Kazandere mahalleleri arsında bulunuyor. Yaklaşık 400 metre uzunluğundadır. 150 metreden sonra mağaranın içindeki yol iki kola ayrılıyor. Mağaranın içinde bazı kısımlarda yürüyerek bazı kısmalarda ise çömelerek veya sürünerek ilerleyebiliyorsunuz" dedi.

  • "SARKITLAR, AKVARYUM İŞİ YAPANLAR TARAFINDAN TALAN EDİLDİ"

    Mağaranın, zengin damlataş oluşumları ile görenleri cezbeden doğal görünüme sahip olduğunu belirten Öztürk, "Mağaranın içinde şu anda damlataş oluşumları gözlemliyoruz. Ayrıca sarkıt, dikit ve soğan taşı şeklinde oluşumlar var. Fakat ne yazık ki bu sarkıtlar, akvaryum işi yapanlar tarafından talan edildi. Sarkıtları söküp, süs malzemesi olarak götürmüşler. 

  • Şu anda çok soğuk, sırtımıza mağaradan soğuk bir rüzgar esiyor. Sıcaklık yaklaşık eksi 2 derecelerde. Temmuz ayının sonundayız, serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Mağarayı ziyarete en uygun vakit yaz mevsimi, gelenlerin tam teçhizatlı olması gerekiyor çünkü kafalarını taşa çarpabilirler veya taş düşebilir. Mağaranın yan tarafında dere var diğer mevsimlerde bu derenin debisi çok yükseliyor. Mağaranın içerisini su basabiliyor, o yüzden biz buraya daha çok yaz mevsiminde ziyaretçilerin gelmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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