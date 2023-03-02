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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Pars isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

PARS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Pars ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Pars adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Pars isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

PARS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Pars ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yüce, yüksek. Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk.

PARS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Pars ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Pars adını koymak caizdir.

PARS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Pars ismini kullanan 1.720 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Pars ismini kullanan 296 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Pars ismini kullanan 78 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Pars ismini kullanan 120 kişi bulunmaktadır.

PARS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Pars olanların liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket