Parlayan Yıldızlar konserlerinde Nergis Boran ve Efe Yaşar sahnede

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İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor. 24 Nisan Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleşen konserde Nergis Boran (şan) ve Efe Yaşar (perküsyon) yer aldı.

1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nergis Boran, müzik hayatına İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın çocuk korosunda başladı.

Lise eğitimini, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden dereceyle mezun olan Boran, lisans eğitimi boyunca Aytaç Manizade ve Suat Arıkan ile sahne, Ayşe Sezerman ile şan çalışmalarını sürdürdü.

2022 yılında gerçekleşen İstanbul Barok Aryalar şan yarışmasında mansiyon ödülünün sahibi oldu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinin düzenlediği Gençlik Konserinde Hoffman’ın Masalları Operası’ndan “Olympia” rolünü seslendirdi.

Pietro Spagnoli, Svetlana Mamchur ve Jagda Sokorska’nın ustalık sınıflarına katılan sanatçı, aktif olarak Viva l’Opera topluluğunda konserler veriyor.

Genç müzisyen Parlayan Yıldızlar konserinde Alexandr Alyabyev, Johan Strauss, Jacques Offenbach, Gaetano Donizetti ve Leonard Bernstein’ın eserlerini seslendirdi.

Parlayan Yıldızlar konserinde performansını izleyeceğimiz bir diğer genç sanatçı Efe Yaşar, 2005 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. 2010 yılında Ufuk Bulut ile davul çalışmalarına başlayan Yaşar, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavında başarılı oldu ve Can Ünlüsoy'un vurmalı çalgılar sınıfına kabul edildi.

2016 yılında Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına katıldı, yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde yer aldı. 2017 yılında Fazıl Say'ın Çocuk Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği konserde görev aldı.

Bir sonraki yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği Genç Solistler, 2019’da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası'nın solistlik sınavlarını kazanarak EBBSO ve ASO eşliğinde solist olarak çalma hakkı kazandı. Uluslararası yarışmalarda derece sahibi olan Efe Yaşar, eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda İrem Dekeli Akyüz ile devam ediyor.

Efe Yaşar, konserde Rick Tagawa, Pius Cheung, Gert Mortensen ve Ney Rosauro’nun eserlerini seslendirdi.

Ücretsiz düzenlenen konserlere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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