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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar' konserleri kapsamında 11 Mart akşamı saat 20.30'da Pelin Ece Acar (piyano) ve Ahmet Tümkaya (fagot) İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:29
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        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 11 Mart akşamı saat 20.30’da Pelin Ece Acar (piyano) ve Ahmet Tümkaya (fagot) İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor.

        Konserin ilk bölümünde Franz Liszt ve Sergey Rahmaninov’un eserleriyle sahne alacak genç sanatçı Pelin Ece Acar, 2016 yılında, Mozart Akademi II. Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik, 2018 yılında ise aynı yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü. İtalya’daki Tadini International Piano Music Competition’da da ikincilik ödülünü kazanan Acar, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

        Ahmet Tümkaya müzik eğitimine 2017 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladı. 2022 yılında düzenlenen Global Art International Music Competition ve London Music Competition’da ikincilik ödüllerinin sahibi oldu. Eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden genç sanatçı, konser repertuvarında Wolfgang Amadeus Mozart, Lars-Erik Larsson ve Alexandre Tansman’ın eserlerine yer verecek.

        İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #Pelin Ece Acar
        #Ahmet Tümkaya
        #konser
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