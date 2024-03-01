Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesine 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi.

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İddiaya göre, maskeli bir şahıs karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girip elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.