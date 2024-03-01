Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı
Adana'da bir saldırgan polis merkezine pompalı tüfekçe ateş açtı. Karakoldaki polislerin karşılık vermesi üzerine kaçarak uzaklaşan saldırgan, daha sonra saklandığı evde yakalandı
Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesine 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İddiaya göre, maskeli bir şahıs karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girip elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.
SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI
Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan, saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.