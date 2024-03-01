Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!

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Bursa'da kaza, 23 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin milli karatecisi Emir Buğra Gencan (20) yönetimindeki motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı.

HAYATA 6 GÜN TUTUNABİLDİ DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gencan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün yaşamını yitirdi.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI Milli karatecinin ölüm nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli evladımız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz’ün millî sporcusu Emir Buğra Gencan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve karate camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK Bursa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı'nda olan Emir Buğra Gencan, milli takım formasıyla yurt dışında katıldığı birçok yarışmada derece kazandı. Talihsiz sporcunun cenazesi, bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli karateci Emir Buğra Gencan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum.”