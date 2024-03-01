Berna Laçin, hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"

"YÜRÜMEM DAHİ YASAK"

Berna Laçin; "Kul kurar, kader gülermiş. Acilen ortaya çıkan, ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibarıyla yürümemin dahi yasaklandığı omurilik sorunum nedeniyle çok acil ameliyata girmek zorundayım. Eeee, bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti. Ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar..." ifadelerini kullandı.