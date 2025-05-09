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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı | Son dakika haberleri

        Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece parkta içki içenlerin şişelerinden geriye kalan alkolü, su zannederek içen çocuk fenalaştı. Çocuğun annesi polise giderek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:31
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        Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı
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        Zonguldak'ta annesi Rabia A. (27) ile parka giden Ö.A. (5), parkta içki içenlerin geride bıraktıkları şişedeki alkolü, su olduğunu düşünerek içtikten sonra fenalaştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ö.A.'nın annesi Rabia A. ise polis merkezine gidip parkta alkol alıp şişelerini geride bırakanlar hakkında şikayette bulundu.

        Olay, geçen hafta, Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Rabia A., çocuğu Ö.A.’yı arkadaşlarıyla oynaması için öğle saatlerinde parka götürdü. Parkta, gece alkol alanların bıraktığı şişedeki içkiyi su sanıp içen Ö.A. fenalaştı.

        Diğer çocuklar, durumu Rabia A.'ya bildirdi. Rabia A., oğlunun durumundaki değişiklikleri fark edip, Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.A.'nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olanlara tepki gösterdi.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Rabia A. çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulundu.

        Yaşananlardan dolayı korktuğunu söyleyen Ö.A. ise "Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim" diye konuştu.

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