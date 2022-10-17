Parkta karşılaştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakladı!

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Saadet K. evinin karşısında bulunan Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasında olduğu eşi Harun K. ile karşılaştı.

Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.