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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta buluştuğu eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

        Parkta buluştuğu eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

        Kadına yönelik şiddet acımasız yüzünü bu kez İzmir'de gösterdi. İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, parkta karşılaştığı eski kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:05
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        Tartıştığı eski eşini öldürdü
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        İzmir'in Konak ilçesinde Ezgi Gülizar (35), parkta tartıştığı eski eşi E.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        ESKİ EŞİ DE GELDİ

        Olay, saat 16.00 sıralarında Eşrefpaşa'da Cici Park içinde bulunan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ezgi Gülizar'ın, arkadaşı ile gittiği Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüne eski eşi E.S. de geldi.

        YERE YIĞILDI

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        Ezgi Gülizar ile eski eşi E.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada E.S., yanında bulunan tabancayla Ezgi Gülizar'a 6 el ateş etti, Gülizar kanlar içerisinde yığılırken, E.S. ise tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülizar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Gülizar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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        #ezgi gülizar
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