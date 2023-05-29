Parkta başından vurulmuş halde bulundu

İHA

Antalya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

Evrenseki Mahallesi Yeni Palmiye Sitesi karşısında bulunan Manavgat Belediyesi'ne ait parka gelen ekipler, parkta bulunan oturma gruplarının birisinde önünde bir kişinin başından vurulmuş vaziyette yerde yattığını belirledi.

Kişinin tabanca ile başından vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip tarafından olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Adının Y.A. olduğu belirlenen kişi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.