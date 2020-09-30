Fransa’da yaşayan Ermenistanlılar, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransa polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı. AA'nın haberine göre; Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycandır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.