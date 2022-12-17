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Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın Genç hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan mimarlık fakültesi öğrencisi Trabzonlu Akın Genç (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 17.12.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Paris´te sokakta vurulan üniversiteli Akın hayatını kaybetti
Paris'te sokakta vurulan Akın hayatını kaybetti
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DHA

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Paris´te Aulnay Sous Bois´de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç´in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon´a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç´in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

"YAVRUMUZ HAYATTAN KOPARILDI"

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, DHA muhabirine yaptığı açıklamada Akın Genç´in Fransa´nın başkenti Paris´te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti. Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış. Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç´in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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