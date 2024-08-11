Paris'te tutuklanan Travis Scott serbest bırakıldı

Page Six'e konuşan bir kaynağa göre rap yıldızı, paparazziler tarafından taciz edildiği ve tehlikeli bir şekilde kuşatıldığı konusunda korumasıyla tartıştığı için tutuklandı. Scott ve koruması birbirlerine bağırdığı için otel görevlileri polisi çağırmıştı.