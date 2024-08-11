Paris'te tutuklanan Travis Scott serbest bırakıldı
Paris'te kaldığı otelde şahsi korumasıyla kavga ettiği için tutuklanan ve otelden kelepçeli bir şekilde çıkarılan Travis Scott, serbest bırakıldı
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Paris'te kaldığı otelde yaşadığı tartışma sonucunda tutuklanan ABD'li rapçi Travis Scott serbest bırakıldı.
2024 Paris Yaz Olimpiyatları kapsamında oynanan erkekler basketbol yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sırbistan'a karşı mücadelesini seyretmek üzere şehirde bulunan ünlü şarkıcı, otelde şahsi korumasıyla yaşadığı kavga nedeniyle tutuklanmıştı.
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Hakkında hiçbir suçlama yapılmadığı için 33 yaşındaki şarkıcının tutukluluğuna son verildi.
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Page Six'e konuşan bir kaynağa göre rap yıldızı, paparazziler tarafından taciz edildiği ve tehlikeli bir şekilde kuşatıldığı konusunda korumasıyla tartıştığı için tutuklandı. Scott ve koruması birbirlerine bağırdığı için otel görevlileri polisi çağırmıştı.
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Travis Scott, cuma günü, kaldığı beş yıldızlı otelden kelepçeli bir şekilde çıkarılırken görülmüştü.
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Travis Scott'ın 2017 - 2023 arasında birlikte olduğu Kylie Jenner'dan iki çocuğu bulunuyor.