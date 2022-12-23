SON DAKİKA HABERİ: Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Fransız BFM TV kanalı, Paris'in merkez semtinde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

69 yaşındaki saldırganın tutuklandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Daha sonra can kaybının 3'e yükseldiği açıklandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırı Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında gerçekleşti.

Reuters'ın Fransız BFM TV'yi kaynak gösterdiği haberine göre ise, gözaltına alınan saldırgan Fransız yetkililer tarafından bilinen ve 1 yıl önce bir göçmen kampına saldırıda bulunan bir isim.

Paris polisi, olayla ilgili operasyonun sürdüğünü söyleyerek, halkı bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

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