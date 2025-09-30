Paris Moda Haftası'nda ünlüler geçidi

Paris Moda Haftası sürerken, sinema dünyasından ünlü isimler de Fransa başkentine akın ederek, defilelerde seyirci koltuklarındaki yerlerini alıyor.

Madonna, Zendaya, Jennifer Connelly, Ana de Armas, Emma Stone gibi ünlü isimler, Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi yakını gibi Paris'in sembolik noktalarında düzenlenen defileleri seyretmek üzere bir araya geldi.

Podyumda modellerin taşıdığı şık elbiseler kadar, ünlü isimlerin şık stilleri de dikkat çekti. İşte Paris Moda Haftası defilesinin ünlü misafirleri...

Zendaya

Emma Stone

Madonna ve kızı Lourdes

Ana de Armas

Zoe Kravitz

Jennifer Connelly

Lea Seydoux

Kate Moss

Jaden Smith

Renee Zellweger

Shay Mitchell

Felix

Lisa

Carla Bruni