        Haberler Dünyadan Paris Moda Haftası'nda ünlüler geçidi - magazin haberleri

        Paris Moda Haftası'nda ünlüler geçidi

        Dün başlayan, 7 Ekim'e kadar devam edecek olan Paris Moda Haftası defilelerine Madonna'dan Zendaya'ya, Emma Stone'dan Kate Moss'a kadar pek çok ünlü isim akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 17:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:42
        Paris'te ünlüler geçidi
        Paris Moda Haftası sürerken, sinema dünyasından ünlü isimler de Fransa başkentine akın ederek, defilelerde seyirci koltuklarındaki yerlerini alıyor.

        Madonna, Zendaya, Jennifer Connelly, Ana de Armas, Emma Stone gibi ünlü isimler, Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi yakını gibi Paris'in sembolik noktalarında düzenlenen defileleri seyretmek üzere bir araya geldi.

        Podyumda modellerin taşıdığı şık elbiseler kadar, ünlü isimlerin şık stilleri de dikkat çekti. İşte Paris Moda Haftası defilesinin ünlü misafirleri...

        Zendaya

        Emma Stone

        Madonna ve kızı Lourdes

        Ana de Armas

        Zoe Kravitz

        Jennifer Connelly

        Lea Seydoux

        Kate Moss

        Jaden Smith

        Renee Zellweger

        Shay Mitchell

        Felix

        Lisa

        Carla Bruni

        #Jennifer Connelly
        #Emma Stone
        #Zendaya
        #Paris Moda Haftası

