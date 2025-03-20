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        Haberler Dünyadan Paris Hilton'dan 'sarışın aptal kız' pozları itirafı: Hepsi bir maskeydi - magazin haberleri

        Paris Hilton'dan 'sarışın aptal kız' pozları itirafı: Hepsi bir maskeydi

        Paris Hilton, kendisine 'Barbie bebek' görünümü vermesine ve 'aptal sarışın kız' rolü oynamasına dair itirafta bulundu: Medyanın travmatik geçmişimi sormasından korunmak için maske olarak kullandım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:50
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        'Aptal sarışın' itirafı
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        Paris Hilton, görünümüne yansıyan 'Barbie bebek' kişiliğinin ardındaki gerçek nedeni açıkladı. 44 yaşındaki sosyetik isim, Barbie görünümlü karakterini, yatılı okulda geçirdiği travmatik gençlik yıllarından kaçmanın bir yolu olarak oluşturduğunu anlattı. Hilton, asi bir gençken ailesi tarafından gönderildiği Provo Canyon Okulu'nda geçirdiği iki yıl boyunca 'fiziksel ve cinsel tacize' uğradığını öne sürdü.

        Taşıyıcı anneden iki çocuk sahibi olan Paris Hilton, medyanın kendisine travmatik geçmişini sormasından korunmak için 'sarışın aptal kız' karakterini 'maske' olarak kullandığını itiraf etti.

        Grazia Dergisi'ne verdiği röportajda Paris Hilton, şunları söyledi: Bu tür bir Barbie bebek, 'mükemmel hayat' karakterini bir maske gibi yaratmıştım. Bazı şeyler hakkında konuşmak istemiyordum. İnsanlar travma yaratan sorular sormayı bile düşünmüyorlardı. Bu, acının üzerindeki bir korumaydı.

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        Aralık 2024'te Kurumsal Çocuk İstismarının Durdurulması Yasası'nın çıkarılmasında etkili olduğunu söyleyen Paris Hilton; "Artık sessiz kalamadım ve bu beni kendimi keşfetme, iyileşme ve arınma yolculuğuna çıkardı. Bu kadar korkunç bir şeyden sağ kurtulmuş olmak bana kendimi çok güçlü hissettirdi" diye konuştu.

        "Washington'da hiçbir şeyin bu kadar hızlı geçtiğini görmemişlerdi. Geri dönüp hikayemi anlatmaya devam ettiğim için gerçekten gururluyum. Bu çocukları korumak için kimse bir şey yapmadı. Henüz bitmedi. Mücadele etmeye devam edeceğim çünkü yapılacak çok şey var" diyen Paris Hilton; "Umarım insanlar, bu yüzden bana ikonik derler" ifadesini kullandı.

        Paris Hilton, kardeşi Nicky Hilton Rothschild ve iki çocuğuyla

        Paris Hilton, Ekim 2021'den itibaren her 6 ila 10 ayda bir Washington'a giderek Kongre'ye gençlerin yatılı tedavi tesislerinin reformu için lobi faaliyetlerinde bulunmuştu.

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        #paris hilton
        #taciz
        #barbie

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