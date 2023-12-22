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        Haberler Gündem Güncel Parfüm şişesinde uyuşturucu sevkiyatı!

        Parfüm şişesine uyuşturucu gizlemişler

        İzmir'in Konak ilçesinde, sevkiyatı yapılmak üzere, parfüm şişelerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:48
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        Parfüm şişesinde uyuşturucu sevkiyatı!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı.

        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

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