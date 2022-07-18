Pardubice Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı bugün mü?

Süper Lig 2022-2023 sezonuna kısa bir süre kala Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. 4. maçına çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, bu kez Çekya temsilcisi Pardubice ile kozlarını paylaşıyor. Peki, Pardubice Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



PARDUBICE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Pardubice Galatasaray hazırlık maçı 19 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

PARDUBICE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pardubice Galatasaray maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.