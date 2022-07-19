Pardubice Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı bugün mü?

Pardubice Galatasaray hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yeni bir test maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, gözlerin çevrildiği Pardubice Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



PARDUBICE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Pardubice Galatasaray hazırlık maçı 19 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

PARDUBICE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pardubice Galatasaray maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.