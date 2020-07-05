Parçalı ay tutulması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Önemli gök olaylarından biri olan parçalı ay tutulması ülkemizde görülmedi. Öte yandan tüm burçlara ise büyük etkiler bıraktı. İşte Ay Tutulmasının burçlara etkisi...

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

5 Temmuz 2020'deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşti. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

KOÇ: Hafta sonu gerçekleşecek Ay Tutulması ile beraber kariyerde şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Sürpriz gelirler, kariyerde sevindiren gelişmeler, terfiler, iş değişiklikleri yaşanabilir. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi devam ederken yeni girişimlere dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA: 5 Temmuz’da gerçekleşecek Ay Tutulması’nda bitiş ve başlangıçlar gündeminizde olacak sevgili Boğalar… Yorucu ve stresli bir zaman diliminden sonra işleri yoluna koymak için adım atacaksınız. Kariyerde farklı girişimleriniz olabilir ve iş değişikliğine gidebilirsiniz. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi devam ederken yeni girişimlere dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

İKİZLER: Pazar günü meydana gelecek Ay Tutulması’nda borçlar, ödemeler, giderler gündeminizde olabilir sevgili İkizler burçları. Bir anda çıkan maddi konulara kafa yormak zorunda kalabilirsiniz. Ancak üzülmeyin. Maddi konularda destek almanız olası… Öte yandan sağlıkta dişlere dikkat!

YENGEÇ: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir sevgili Yengeç burçları. Ortaklıklarda, kopma noktasındaki ilişkilerde bitişler meydana gelebilir. Ancak bu süreçte Merkür gerilemesi devam ederken keskin kararlar vermemenizde fayda var. Özel hayatınızda ise arkadaşlarınızdan ya da partnerinizden güzel destekler alacaksınız.

ASLAN: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda sağlık ve kariyer konuları gündeminizde olacak sevgili Aslan burçları… Örneğin ticaretle uğraşıyorsanız işleri ilerletebilir, ürün çeşitliliğini artırabilirsiniz. Ya da terfi alarak mutlu olabilirsiniz. Uzun süredir bir iş planı yapıyorsanız harekete geçecek cesareti kendinizde bulabilirsiniz. Ancak planlarınızı Merkür gerilemesinden sonraki günlere ertelemenizde fayda var.

BAŞAK: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda aşk ve ilişkiler gündeminizde olacak sevgili Başak burçları… İlişkiler konusunda destekleneceksiniz. Örneğin adını koymadığınız bir ilişkiniz varsa ciddileşebilir, birbirinize hislerinizi açıklayabilirsiniz. Birlikteliği olanlar da her şeyi sevgiyle aşkla yoluna koyacak. Ayrıca Ay Tutulması’nı takip edecek 10 günlük süreçte tatil planı yapabilirsiniz.

TERAZİ: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda ev ve aile konularında destek göreceksiniz sevgili Terazi burçları… Evinizi güzelleştirmek, değiştirmek adına planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Ancak hayatınızdaki büyük değişiklikler için Merkür gerilemesinin sona ermesini beklemenizde fayda var. Ev ile ilgili yenilikleri 13 Temmuz’a kadar ertelemelisiniz.

AKREP: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda yaratıcı işlere vakit ayıracaksınız sevgili Akrep burçları… Eğer sosyal medya, basın-yayın, internet gazeteciliğiyle ilgili bir meslekle uğraşıyorsanız sevindirici gelişmeler kapıda. Ancak fikirlerinizi hayata geçirirken Merkür gerilemesinin devam ettiğini unutmayın. Eğer erteleme durumunuz varsa büyük projelerinizi 13 Temmuz sonrasına bırakın.

YAY: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda para kazanmaya kafa yoracaksınız sevgili Yay burçları… Yeni yatırımlar, ek işler, farklı mesleklerle maddi olarak güçlenebilirsiniz. Ancak riskli para kazanma yöntemlerinden, şans oyunlarından kaçınmalısınız. Çünkü bir yandan da Merkür gerilemesi devam ediyor. Para kazanayım derken elinizdeki parayı kaybedebilirsiniz.

OĞLAK: 5 Temmuz’da burcunuzda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda kendinizi huzursuz ve yorgun hissedebilirsiniz sevgili Oğlak burçları… Ancak hayatınızda yaşadığın sorunların artık geride kaldığını bilmelisiniz. Ay Tutulması’yla beraber şansınız açılıyor, ayrıca aşk hayatınızda hareketlilik yaşanıyor. Tabii yeni beraberlikler Merkür gerilemesi devam ederken aldatıcı olabilir.

KOVA: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda ailenizden, arkadaşlarınızdan büyük destekler görüyorsunuz sevgili Kova burçları… Hayata geçirmeyi planladığınız projelerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreçte her planınızı herkese anlatmamanızda, bazı şeyleri gizli tutmanızda fayda var. Ayrıca sağlığınıza bu aralar daha çok dikkat etmelisiniz.

BALIK: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması’nda işleriniz yoğunlaşıyor sevgili Balık burçları… Siz de kendinizi daha çalışkan ve yaratıcı hissetmeye başlıyorsunuz. Yeni projeler, satışlarla ilgili önünüz çok açık… Ancak Merkür gerilemesi devam ederken atacağınız imzalara dikkat etmenizde fayda var.