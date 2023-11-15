'Parçalar & Haller' Bor Sanat'ta

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Bor Holding kurucularından, Yönetim Kurulu Başkanı ve sanat koleksiyoneri Özgür Cem Hancan’ın sanata olan tutkusu ve kültür-sanat faaliyetlerine verdiği önemle kurulan Bor Sanat, küratörlüğünü Ebru Nalan Sülün’ün üstlendiği 'Parçalar & Haller' sergisi ile Hancan Sanat Koleksiyonu’nu özel bir davetle sanatseverler ile buluşturdu.

Özgür Cem Hancan

Orjin Meşrutiyet’te gerçekleşen açılış davetine Bor Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müge Çetin, Bor Sanat Genel Koordinatörü Missem Canmutlu, İnci Aksoy, Yahşi ve Maria Baraz, Serfiraz Ergun, Ali Güreli, Levent Erden, Ayşe ve Derya Köroğlu, Niyazi Erdoğan, Rana Korgül, Gülfem Kessler, Tony Ventura, Yasemin Semercioğlu gibi sanatseverler ve koleksiyonerler büyük ilgi gösterdi.

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Özgür Cem Hancan’ın Bor Sanat’ın kuruluş süreci ve koleksiyonerlik hakkındaki açılış konuşmasıyla başlayan davet, serginin küratörlüğünü üstlenen Ebru Nalan Sülün’ün 'Parçalar & Haller' sergisi ile bir koleksiyon aracılığıyla “koleksiyon yapma” eylemini nasıl tartışmaya açtığını anlattığı konuşmasıyla devam etti.

Hancan Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan ve 63 eseri bir araya getiren sergi; Fikret Mualla’dan Fahrelnissa Zeid’e, Nuri İyem’den Mehmet Güleryüz’e önemli bir sanat tarihi seçkisini barındırıyor. 'Parçalar & Haller' sergisi 15 Aralık'a kadar Orjin Meşrutiyet’te ziyaret edilebilir.