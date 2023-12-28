Parazit filminin yıldızı Oscar ödüllü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
Güney Koreli aktör Lee Sun-kyun, başkent Seul'de bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulundu. 49 yaşındaki Lee, Güney Kore'ye En İyi Film Oscar'ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı. Peki Lee Sun-kyun kimdir ve neden öldü?
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EVİNDE BİR NOT BULUNDU
Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap, Oscar ödüllü aktör Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğini aktardı. Yonhap, Lee Sun-kyun'un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğunu bildirdi. Polisin Lee'nin evinde bir not bulduğu da belirtildi.
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Parazit filmiyle tanınan Lee Sun-kyun hakkında esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullandığı suçlamarıyla ilgili soruşturma yürütülüyordu. Lee'nin hafta sonu 19 saat boyunca ifade verdiği bildiriliyor.
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HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU
Güney Kore medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam ilerini kaybettiğini aktardı. Ülkede uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruştuluyor.
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LEE SUN-KYUN KİMDİR?
Lee Sun-kyun, Güney Kore'nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 2001 yılında ilk kez bir televizyon projesinde yer aldı.
Ünü, Bong Joon-ho'nun Parazit filmiyle dünyaya yayıldı. Oscarlı film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayn yoksul bir Güney Koreli ailenin hikayesini anlatıyor.
Parazit, filmi En İyi Film Oscarı'nı kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu.
Lee Sun-kyun Ekim ayında uyuşturucu kullanmak suçuyla ifade verdi ve gazetecilere "Yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle ailesinden ve kamuoyundan özür dilerim" dedi
Lee Sun-kyun, evli ve iki çocuk babasıydı.