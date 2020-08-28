DHA

İstanbul'da dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı'nda, edinilen bilgiye göre, bankadan çıkan bir kişi, çantanın içine koyduğu 85 bin lirayı arabasının arka koltuğuna yerleştirdi. Bu sırada kendisini takip eden iki kişi, adamın arabasının arkasına koyduğu 85 bin lirayı gasp ettikten sonra lüks bir araca binerek kaçmaya başladı.

METRELERCE YERDE SÜRÜKLENDİ

DHA'da yer alan habere göre gaspçıların arabasının camına tutunarak gaspı engellemeye çalışan adam, metrelerce yerde sürüklendi. Sonunda arabayı bırakan adam yaralanırken, gaspçılar lüks araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Olayda yaralanan kişi tedavi altına alınırken, gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaşanan gasp olayı ve adamın metrelerce yerde sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.