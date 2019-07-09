Sanrısal bozukluk da denen paranoid bozukluk, hastanın olmayan olaylara olmuş gibi ikna olmasına ve bunun gibi birçok anormal davranışın görülmesine neden olan psikolojik bir hastalıktır. Peki paranoid bozukluk (paranoya) nedir? Neden ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte cevapları...

PARANOİD BOZUKLUK (PARANOYA) NEDİR?

Paranoid kişilik bozukluğu, diğer insanların hareketlerini küçültücü ve tehdit edici olarak algılayan aşırı duyarlılıktır. Paranoyalar sağlıklı insanların da zaman zaman şüpheci yaklaşımlarından kaynaklı sahip olabileceği bir düşünceyken, paranoid bozukluğu olan bireylerde, günlük hayatın işlevini ve kalitesini bozacak derecede yoğundur. Ancak, paranoid özellikler her zaman şizofrenik bir durumun olduğunu göstermez.

PARANOİD BOZUKLUĞUN NEDENLERİ

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle beraber, pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Özellikle beynin ön kısmında yer alan Frontal Cortex (doğru ve yanlışı ayırt edebilme) kısmında yapısal bir bozukluk olabilir veya yetiştirme tarzı da paranoid kişilik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabilir.

PARANOİD BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ

Bu hastalıkta baskın denilen bir kişi vardır.

Bu kişi ağır hastadır ve hezeyanları vardır.

Mantıklı tartışmayla değiştirilmeyen, gerçeğe uymayan düşünceleri bir şekilde etkide kalan kişiye empoze eder.

'MIT beni takip ediyor', 'CIA beni takip ediyor' der ve en az 20-30 inanan bulabilir.

'Birileri bana kötülük yapmak istiyor, peşimdeler, uğraşıyor' der ve yine bir takım taraflar bulabilir.

Bunu çeşitli inanç organizasyonlarında da görebilirsiniz. Bazı inanç organizasyonlarında bu intihar boyutuna gidecek şekilde de olabilir.

Başkalarının sadakatinden veya güvenilirliğinden şüphe eder, Herkesin onları sömürdüğüne ve aldattığına inanırlar.

Başkalarına güvenmek veya kişisel bilgileri ifşa etmek istemezler. Çünkü bilgilerin kendilerine karşı kullanılmasından korkarlar.

Kendilerine yapılan hiçbir şeyi affetmez ve kin tutarlar.

Aşırı duyarlıdırlar.

Masum açıklamalarda veya başkalarının gündelik görünüşünde farklı anlamlar ararlar.

Öfkelidirler.

Sebepsiz olarak, eşlerinin veya sevgililerinin sadakatini sorgularlar.

Diğerleriyle ilişkilerinde genellikle soğuk ve uzak olurlar. İhanete uğramamak için insanları kontrol etmeye çalışır ve kıskançlık yaparlar.

Herhangi bir sorunda veya çatışmada her zaman haklı olduklarına inanırlar.

Olaylara şüpheci yaklaştıkları için sürekli huzursuzluk içindedirler.

Kendilerine yapılan en ufak şeyde o kişiye düşman olabilirler.

İnatçıdırlar.

PARANOİD BOZUKLUK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak, hastanın iç görüsünü geliştirmek oldukça zordur. Yani kişinin hasta olduğuna inanması ve kabul edebilmesi gerekmektedir. Bunun için biyolojik kanıt çalışmak çok önemlidir. Kantitatif EEG ve Fonksiyonel MR‘la beyindeki fonksiyonel bozukluğu hastaya göstererek, hastanın ikna edilmesi ve iç görü kazandırılması bir miktar daha mümkün olmaktadır. Bazı psikoterapi metodları da hastanın, hasta olduğunu kabul etmesi için kullanılabilir. Hasta, hasta olduğunu kabul ettikten sonra kullandırılan tedavi metotlarından bazıları; Farmakolojik Tedavi (İlaçlı Tedavi),Nöromodülasyon, Transmanyetik Uyarım Tedavisi (TMU),Deep TMU, EKT tedavisidir.