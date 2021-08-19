Abdullah Öztürk ve Hatice Duman, oyunlara kısa süre kala hedeflerini ve son durumlarını AA muhabirine anlattı.
2016 Rio'da şampiyonluk kazanan Abdullah Öztürk, unvanını korumak istediğini belirterek, "2016'da Rio'da altın madalya aldım. Bu başarının sürdürülebilir olması gerekiyor. Pandemi süreci bizim için dezavantaj oldu. Pandemi başladıktan sonra turnuvalara gidemedik. Tüm uluslararası turnuvalar iptal oldu. 19-20 aydır turnuva oynamıyoruz. Milli takım antrenörlerimiz bunu kamplarla telafi etmeye çalıştı. Biz de rakiplerimiz de kapalı kutu. Orada elimden geleni yapıp, madalyaya ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bütün engelli vatandaşlar adına Tokyo'da mücadele edeceğini dile getiren başarılı sporcu, "Türk bayrağını Tokyo'da temsil etmek harika bir duygu olacak. Bizleri orada izleyip, 'Acaba ben de yapabilir miyim?' diyen bir sürü engelli kardeşimize umut olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Medyada yeterince yer bulamadıklarını da aktaran Abdullah, "Tokyo'da alacağımız madalyalarla basında gerekli yeri edineceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bize büyük desteği var. Onlar bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Medyada da gereken yeri bulacağımıza inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
HATİCE DUMAN: KÜRSÜDE YER ALMAK İSTİYORUM
Paralimpik milli masa tenisçi Hatice Duman, 3. kez katılacağı paralimpik oyunlarında kürsüde yer almak istediğini aktardı.
Sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Hatice, "Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almak istiyorum. Oyunların pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmesi aslında bir avantaj oldu. Daha iyi hazırlanabildim. Bunu maçlarda avantaja çevirmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendilerine verdiği öneme dikkati çeken Hatice, "Bakanlığımız olimpik sporculara ne destek sağlıyorsa, bize de aynı imkanları veriyor. Başarılarımızla basında daha fazla yer almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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