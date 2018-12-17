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Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şoför İslam S. (39) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının İslam S. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırladığı iddianame Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.
'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA'
AA'nın haberine göre iddianamede, sanığın aracıyla seyir halindeyken kapıyı açarak direksiyonu bırakıp bir müddet araç dışında durur vaziyette seyrettiği belirtildi. İslam S'nin seyir halindeki aracının dışında dans eder durumda çekilen görüntülerinin sosyal medyada çokça paylaşıldığına da dikkati çekilen iddianamede, "Şüphelinin, aracını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği, şüphelinin ifadesi, olay anına ilişkin kamera görüntülerinden anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.
'ÇOK UTANDIM VE PİŞMAN OLDUM'
İddianamede savunmasına yer verilen İslam S. ise aracıyla seyir halindeyken bir anda kendi isteğiyle kapıyı açtığını ve ayağa kalkarak direksiyonu bırakıp çok kısa bir an ve mesafede seyir ettiğini ifade ederek "Kimseyi tehlikeye düşerek bir şey yapmadım. Aracımın dörtlülerini de açmıştım. Yolu boş gördüğüm sırada bu şekilde aracımla kısa bir an gittim. Ancak geri hemen aracımın kapısını kapatarak hakimiyetini kendime sağlayarak yoluma devam ettim" dedi. Arkadaşlarının kendisini araması üzerine olaydan haberi olduğunu da ifade eden İslam S, daha sonra görüntüleri izlediğinde çok utandığını ve pişman olduğunu söyledi.
EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU
Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S. 31 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulanmış ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulmuştu.
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