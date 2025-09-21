Pape Habib Gueye: 10 kişi oynamak özellikle ilk yarı çok zordu

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa’nın Senegalli futbolcusu Pape Habib Gueye, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında 10 kişiyle oynamanın zor olduğunu belirten Gueye, "10 kişi oynamak özellikle ilk yarı çok zordu. Kompakt oynamamız önemliydi. Fenerbahçe iyi bir takım, nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Kendi açımızdan konuşacak olursam da iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum" dedi.

Bireysel performansı ile ilgili de konuşan Senegalli futbolcu, "Çok çalışmaya çalışıyorum. Takım için çalışıp iyi performans sergilemek istiyoruz. Her maç en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Bu benim işim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kasımpaşa’nın çok iyi bir takım olduğunun altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, "Geldiğimden beri herkes bana karşı çok iyi, bunun için minnettarım. Takımla birlikte kendimi mutlu hissediyorum. En önemli olan şey de bu" diye konuştu.