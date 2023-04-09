Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinine başkanlık etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, uluslararası toplumu, dünyayı kana bulayan tüm çatışmalara son vermek için çalışmaya çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri, "bütün uluslararası toplumu, Suriye'deki başta olmak üzere tüm çatışmalara son vermek için çalışmaya" davet etti.

Papa, çatışma ve bölünmelerin üstesinden gelmek için barış ve kardeşlik yolunda ilerlemeleri gerektiğini belirterek, savaş ve yoksulluktan kaçan göçmenlere kapılarını açan ülkeleri gördüğü için sevinçli olduklarını söyledi.

Ayinin ardından meydanda toplanan inananları "Papamobile" aracıyla selamlayan Papa Franciscus, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünya meselelerine ilişkin Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

PAPA 6 ŞUBAT'TAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENENLERİ ANDI

- Papa, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenleri andı

Papa, Paskalya mesajında 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, "Türkiye ve Suriye'deki şiddetli depremden etkilenen herkesi destekleyin. Ailesini ve dostlarını kaybedenler ve de evsiz kalanlar için dua edelim. Tanrı’dan teselli bulsunlar ve diğer uluslardan yardım alsınlar." diye konuştu.

Papa Franciscus, "İsrailliler ve Filistinliler arasında diyaloğu yeniden başlatmak için gerekli olan güven ve karşılıklı saygı ortamını tehdit eden saldırılardan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Papa, istikrar ve birlik arayışındaki Lübnan'ın bölünmeleri aşması için dua ederken, Tunus’taki gençlerin umutlarını kaybetmemesi ve barış, kardeşlik dolu bir gelecek için çalışmalarının önemini vurguladı.