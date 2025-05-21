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        Haberler Dünya Papa Leo'dan İsrail'e çağrı: Yardımların Gazze'ye girmesine izin verin | Dış Haberler

        Papa Leo'dan İsrail'e çağrı: Yardımların Gazze'ye girmesine izin verin

        Papa 14. Leo İsrail'e Gazze şeridine insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulunarak Filistin bölgesindeki durumu "daha da endişe ve üzüntü verici" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:31
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        Papa Leo'dan İsrail'e çağrı
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        Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ve "Leo" adını alan Papa 14. Leo, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle bir çağrı yaptı.

        Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki haftalık genel ayininde yaptığı konuşmada, "Adil insani yardımın girişine izin verilmesi ve bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrımı yineliyorum" dedi.

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