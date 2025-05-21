Papa Leo'dan İsrail'e çağrı: Yardımların Gazze'ye girmesine izin verin

Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ve "Leo" adını alan Papa 14. Leo, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle bir çağrı yaptı.

Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki haftalık genel ayininde yaptığı konuşmada, "Adil insani yardımın girişine izin verilmesi ve bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrımı yineliyorum" dedi.

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