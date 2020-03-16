Papa karantina altındaki Roma sokaklarını gezdi!

DHA

Vatikan resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan´dan ayrıldı.

Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso´daki San Marcello Kilisesine gitti.