Papa, Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı

"Spera" adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde Papa Franciscus, çocukluğundan yakın zamana dek anılarını derledi.

AA'nın İtalyan ANSA ajansına dayandırdığı habere göre; Papa'nın kitabında bahsettiği öne çıkan güncel anısı, 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimleri oldu.

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Papa Franciscus otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyarmıştı: Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı. Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.