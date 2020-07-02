Panteon ve Teknasyon güçlerini birleştirdi

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Teknasyon'dan yapılan açıklamaya göre, hyper-casual kategorisinin son 3 yıldır büyüyen bir grafik ile mobil oyun sektörünü domine ettiğini sektör raporlarından görebiliyoruz. 2-3 kişilik ekiplerle bile geliştirilmesi mümkün bu oyun türü çok ciddi cirolara ve karlılık rakamlarına erişebiliyor. Ancak bu süreçte çok ciddi tecrübe, pazarlama ve finansman ihtiyacı bulunuyor. Rocket Games bu süreçte geliştiricilerin yanında olmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar uygulamaları dünya çapında 1.5 milyardan fazla indirilen Teknasyon’un dijital pazarlama gücünden faydalanacak Rocket Games, geliştiricilere oyun başı 10 milyon dolara kadar pazarlama desteği sunacak. Buna ek olarak; Panteon’un 8 yıllık mobil oyun geliştirme tecrübesi, oyunların fikir aşamasından global yayınlanmasına kadar olan sürecin tamamında yapacağı mentorluk çerçevesinde oyun geliştiricilere aktarılacak.

Rocket Games’i kurmadan önce, 20’den fazla yerli oyun stüdyosu ile görüşmeler yapan ekip; sektörün yayıncılık ihtiyaçlarını ve problemlerini belirlemiş ve şirketin stratejilerini tamamen bu analizin sonuçlarına göre oluşturmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Panteon’un Kurucusu, ayrıca Rocket Games’de de CEO’luk görevini üstlenecek Ufuk Şahin, "Rocket hem geliştirici hem yayıncı kültürüne aynı anda sahip olan bir şirket. Bu sayede hem geliştiricilerin problemlerine çözüm bulurken hem de çok büyük finansal başarılar yaratabilecek." açıklamasında bulundu.

Teknasyon Kurucu Ortağı Burak Sağlık ise, "Teknasyon ve Pantoen olarak başarıya giden yolun nasıl bir süreç olduğunu öğrendik. Bu tecrübelerimizi diğer oyun geliştiricileri ile paylaşmak için Rocket Games’i kurduk. Oyun geliştiricilerinin hangi problemler ile karşılaştıklarını biliyoruz, biz de bu problemler ile karşılaştık, nasıl aşılacağı ile ilgili çözümler sunuyoruz. Rocket Games’in hem tecrübesi hem de güçlü finansal yapısı ile oyun sektörüne çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Oyun geliştiricilerinin global pazarlara roketlemesi için bir engel kalmadı." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, geliştiricilere; pazar araştırması, mentorluk, teknik destek, finansman, pazarlama, ve monetizasyon konularında uçtan uca destek verecek Rocket Games, ayrıca tamamen şeffaf bir şekilde gerçek zamanlı olarak bütün verilerini takip edebilecekleri bir platform da sağlayacak. Yayınladığı oyunlarda maksimum karlılık gayesi ile hareket edecek Rocket Games, kullandığı farklı pazarlama yaklaşımı ile geliştiriciler için esnek KPI gereksinimi yapısı sunacak. Bu yaklaşımın bir yandan hit oyunları listenin tepesine taşırken bir yandan da belirli bir başarı eşiğini aşabilecek ve geliştiricilere nakit akışı sağlayacak projelerin gözden kaçmasının önüne geçeceği öngörülüyor.

Rocket Games’in ekipleri İstanbul Maslak’ta ve Ankara ODTÜ Teknokent’teki ofislerde bulunacak ve bu iki şehirde de geliştiricilerle hem online hem de yüz yüze iletişim kuracak.