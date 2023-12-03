Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları kimler? 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri canlı yayın bilgileri
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için artık nefesler tutulmuş durumda. Bu akşam saat 19:30'da başlayacak ödül töreninde birbirinden iyi oyuncular, sanatçılar ve diziler yarışacak. İşte, büyük bir merakla beklenen ödül töreninin canlı yayın bilgileri ve adaylarına dair tüm bilinmesi gerekenler...
Giriş: 03.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:40
- 1
Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl 49. kez düzenlenecek olan ödül töreninde kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 müzik ve televizyon dünyasının duayen isimlerinin oyları ile belirleyecek. İşte, Kanal D (1 saat boyunca) ve Teve2'den kesintisiz olarak yayınlanacak ödül töreninde yarışacak adaylar...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir