Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl 49. kez düzenlenecek olan ödül töreninde kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 müzik ve televizyon dünyasının duayen isimlerinin oyları ile belirleyecek. İşte, Kanal D (1 saat boyunca) ve Teve2'den kesintisiz olarak yayınlanacak ödül töreninde yarışacak adaylar...