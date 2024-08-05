Pano yandı, binanın girişini dumanlar kapladı!

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Avcılar'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle, 3. kattaki dairede oturan bir aile mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre mahsur kalan çift, çocukları ve kedileri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEVREDEKİLER İTFAİYEYİ ALKIŞLADI Gümüşpala Mahallesi Elifoğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

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Sevk edilen İGDAŞ ekibi de gazı kesti. Binanın üçüncü katında oturan bir kadın, eşi, çocukları ve kedisiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri aileyi ve 'Azman' isimli kediyi merdiveni ile aşağı indirdi. Anne ve oğlu indirilirken çevredekiler itfaiyeyi alkışladı.