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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pano yandı, binanın girişini dumanlar kapladı! | Son dakika haberleri

        Pano yandı, binanın girişini dumanlar kapladı!

        İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik panosu alev aldı. Apartmandakiler tahliye edilirken, 3.katta yaşayan bir aile evlerinde mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:41
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        Pano yandı, girişi dumanlar kapladı!
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        Avcılar'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle, 3. kattaki dairede oturan bir aile mahsur kaldı.

        DHA'nın haberine göre mahsur kalan çift, çocukları ve kedileri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        ÇEVREDEKİLER İTFAİYEYİ ALKIŞLADI

        Gümüşpala Mahallesi Elifoğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

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        Binanın içi kısa sürede dumanla doldu. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye tamamen yanan elektrik panosunu söndürürken binada duman tahliyesi yaptı.

        Sevk edilen İGDAŞ ekibi de gazı kesti. Binanın üçüncü katında oturan bir kadın, eşi, çocukları ve kedisiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri aileyi ve 'Azman' isimli kediyi merdiveni ile aşağı indirdi. Anne ve oğlu indirilirken çevredekiler itfaiyeyi alkışladı.

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