Pankek tarifi, nasıl yapılır?

Pankek bizim kültürümüzde akıtma ya da krep olarak bilinen hamur işinin biraz daha kalını ve kahvaltıların yıldızıdır. Peynirli, zeytin ezmeli tuzlu çeşitleri yapılabileceği gibi çikolata kremalı ve meyveli çeşitlerini de aynı tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılık pratik tarif aradığınızda eliniz bu tarife hemen gidecek.

Pankek Tarifi Malzemeleri:

2 yumurta

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sıvı yağ(kızartmak için)

Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel

Pankek Tarifi Hazırlanması: