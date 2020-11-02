Pankek bizim kültürümüzde yer alan krep ve akıtmaya benzemektedir. Fakat daha küçük ve kalın yapıdadır. Kahvaltıların vazgeçilmezi olmaya aday olan bu tarif 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanacak. İşte pankek malzemeleri ve yapılışı...

PANKEK MALZEMELERİ

1,5 su bardağı un

3 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı beyaz şeker

1 su bardağı süt

1 yumurta

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

ÜZERİ İÇİN;

Bal

Reçel

Böğürtlen, ahududu gibi orman meyveleri

Çilek

Muz

Kakaolu fındık ya da fıstık ezmesi

PANKEK NASIL YAPILIR?

Büyük bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve şekeri birlikte eleyin. Ortasında bir çukur açın ve içine süt, yumurta ve eritilmiş tereyağı dökün; pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hafif yağlanmış bir ızgarayı veya kızartma tavasını orta-yüksek ateşte ısıtın. Her pankek için yaklaşık 2 ile 3 çorba kaşığı hamuru tavaya dökün. Pankeklerin yüzeyinde barıklar oluşana ve birkaçı patlayana kadar 1-2 dakika pişirin ve bir spatula yardımı ile çevirin. İstediğiniz malzemeleri üzerine koyarak sıcak servis yapın.