'Her Şeye Rağmen' gösterime giriyor

HABERTURK.COM

Pandemiden dolayı gösterimi ertelenen filmler yeni sinema mevsiminde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. O filmlerden biri olan 'Her Şeye Rağmen'in vizyon tarihi 10 Şubat olarak açıklandı.

Türkiye ile birlikte aynı anda Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'da gösterime girecek olan 'Her Şeye Rağmen' için 5 ülkede gala düzenlenecek.

Bütçesi 5 milyon 200 bin dolar olan, 3 ülkede çekilen 'Her Şeye Rağmen', beyazperdeye İlhan Doğan'ın sıra dışı gerçek hikâyesini taşıyacak.

Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği filmde baş rolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser paylaştı.