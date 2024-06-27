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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!

        Ordu'da, aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki kız çocuğu E.N.D.'yi kurtarmaya çalışan işletme sahibi 48 yaşındaki Mustafa Kemal Güney hayatını kaybetti, durumu ağır olan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:56
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        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
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        Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde, vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren E.N.D. (8) elektrik akımına kapıldı.

        İŞLETME SAHİBİ ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTI

        AA'da yer alan habere göre durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kendi de akıma kapılan Günay ile E.N.D., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        İŞLETME SAHİBİ CAN VERDİ

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ETKİNLİK KAPSAMINDA HAVUZA GELDİ

        Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.N.D. ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Durumu ağır olan E.N.D.'nin, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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