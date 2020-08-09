Yunan ekibinden yapılan açıklamada, son olarak ABD Gelişim Ligi (G League) takımı South Bay Lakers'ta forma giyen 28 yaşındaki Pierre Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko'da 2013-2014 sezonunda görev alan Jackson, forma giydiği 6 karşılaşmada 3,3 sayı ve 1,3 asist ortalamasıyla oynamıştı.