        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos, Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos, Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:11
        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, tecrübeli basketbolcu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Yunan oyun kurucuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kariyerinde Olympiakos, Aris ve Fenerbahçe formaları da giyen Sloukas, 2023'te Panathinaikos'a imza atmıştı.

        Tecrübeli basketbolcu, 2024'te Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilmişti.

